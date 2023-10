Mick Jagger verrät die Vorteile seiner späten Vaterfreuden

Am heutigen Freitag (20. Oktober) ist Mick Jaggers (80) jüngstes Baby zur Welt gekommen - das neue Rolling-Stones-Album "Hackney Diamonds". Tatsächliche Vaterfreuden sind bei dem 80-Jährigen auch noch nicht allzu lange her: Im Jahr 2016 begrüßten er und Freundin Melanie Hamrick (36) Söhnchen Deveraux (6). Obwohl es sich dabei um sein achtes Kind handelt, war Jagger zunächst überfordert, wie er im Gespräch mit "The Guardian" verraten hat.