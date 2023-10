Oft geht es der 51-Jährigen so schlecht, dass sie auf einen Rollstuhl angewiesen ist: "Es fühlt sich beschissen an. Es gibt Situationen, da fühlst du dich als Versager. Dann gibt es Situationen, du fragst dich 'Warum?' Wo du dann denkst, es muss doch klappen. Ich mach das jetzt einfach. Also es gibt so viele Emotionen, die dann aufkommen. Aber meistens fühlt man sich als Versager. Es funktioniert einfach alles nicht mehr", so die Steinhagenerin. Betroffene der Krankheit sind oft schlapp und fast permanent erschöpft. Das Bundesgesundheitsministerium schätzt, dass es in Deutschland knapp 300.000 Fälle von ME/CFS gibt.