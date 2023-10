Während der Arbeit am dritten „Trolls“-Film habe Mark „sehr viel“ an seine jüngere Schwester Nathalie denken müssen, erzählt er uns im Interview. „Ich glaube, alle, die Geschwister haben, kennen das, dass es da irgendwie so eine Verbindung gibt. Auch, wenn man sich nicht jeden Tag trifft oder miteinander austauscht, ist man connected“, erklärt Mark.

Wie groß die Geschwisterliebe ist, hat Mark bereits auf seinem dritten Album „Tape“ gezeigt. Darauf findet sich der Song „Nathalie“ – geschrieben für seine Schwester.