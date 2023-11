Die weiteren Preisträger sind in diesem Jahr der Rapper Travis Scott (32) und der Schauspieler Jacob Elordi (26). Kim Kardashian wurde von dem Magazin obendrein zum „Tycoon of the Year“ ernannt. Geehrt wurde sie für ihr unternehmerisches Geschick im Zuge ihrer Bekleidungsfirma SKIMS, die sich auf Shapewear spezialisiert hat. Im Oktober kam auch eine erste Männerkollektion auf den Markt. Die spezielle Unterwäsche entwarf sie in Partnerschaft mit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA.

Ihre Intention: Auch Männer seien daran interessiert, Unterwäsche zu tragen, die ihrer Figur schmeicheln würde. Zudem wolle sie, dass auch Männer herausfinden, was es überhaupt mit dem ganzen Hype um Shapewear auf sich habe. Auch sie würden sich genauso wie Frauen manchmal unsicher fühlen, „ob sie nun darüber sprechen oder nicht“.