Dieses Jahr stand für Loredana Wollny nicht nur eine optische Veränderung an, die Influencerin musste sich auch in ihre neue Rolle als Mutter einfinden. Im Dezember 2022 kam ihr Sohnemann Aurelio vier Wochen zu früh auf die Welt. Seitdem hält der Sprössling die 19-Jährige und ihren Verlobten Servet ganz schön auf Trab. Zuletzt machte der Kleine sogar seine ersten Schritte. Und schon bald steht der erste Geburtstag an – ganz schön aufregende Zeiten.

