Klingt eigentlich nach einer tollen Sache, dieser Code. Denn zum einen ist er schön diskret – wie sollte man an einem solchen Ort auch sonst das Single-Dasein markieren? Zum anderen wird es gerade im Alter nicht einfacher, neue Menschen kennenzulernen oder eine neue Liebe zu finden. Umso schöner doch, wenn man sie an Orten suchen kann, die man ohnehin regelmäßig besucht.

Andererseits weist der Friedhofs-Code eine große Schwachstelle auf: Trägt man den Ausguss der Gießkanne nicht sowieso für gewöhnlich nach vorne? Auch dann, wenn man nichts von der geheimen Bedeutung der Geste weiß – und erst recht nicht angegraben werden möchte? Der Gießkannen-Code ist also kein Freifahrtschein für offensive Anmachen. Die meisten Witwen werden wohl, so muss man vermuten, noch nie etwas vom Gießkannen-Code gehört haben. Wer die Kontaktaufnahme dennoch wagen will, sollte also die nötige Sensibilität walten lassen.