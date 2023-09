„Jeden Tag Sport. Ich ernähre mich gut“, erklärte Victoria ihre Vorbereitung kürzlich für ein Dessous-Fotoshooting. Direkt vor dem Termin durchlaufe sie ein zweiwöchiges Hardcore-Training – und auch in puncto Ernährung gibt es dann eine Änderung.

„Zwei Tage davor, da esse ich einen richtigen fettigen Spaghetti-Teller und dann am Tag davor esse ich gar nichts und trinke nur Ingwertee“, so die 30-Jährige. Auf diese Weise gelingt es ihr, ihren Körper in seiner besten Form zu zeigen. Außerdem ein wichtiges Accessoire: High-Heels für lange Beine. Denn die bezeichnet Victoria selbst als ihre größte Problemzone. (tma)