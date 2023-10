Lenny Kravitz zeigt in seinem neuem Video fast alles

Musiker Lenny Kravitz (59) lässt in seinem neuesten Video zu seinem aktuellen Hit "TK421" alle Hüllen fallen. Sein intimster Bereich wird dabei allerdings immer gekonnt von Händen, Statuen oder Badetüchern verdeckt. Die erotischen Bilder zum Song wurden am Donnerstag via YouTube veröffentlicht - und die 3 Minuten und 24 Sekunden strotzen dabei nur so von männlicher Sexualität.