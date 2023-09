SO klingt echte Begeisterung! Bei Lena Meyer-Landrut verrutscht die Stimme gleich um mehrere Oktaven, wie sie jetzt in einem TikTok-Video zeigt. Und weil ihr Quietschen ziemlich lustig klingt, kommt die 32-Jährige direkt allen zuvor, die sich darüber lustig machen könnten. Wer eine Hörprobe möchte, klickt am besten ins Video oben.