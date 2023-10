Lena Meyer-Landrut macht Tattoo-Ausbildung: DAS würde sie niemals tätowieren

Auf der Premiere des Animationsfilm „Trolls - Gemeinsam Stark“ am Sonntagabend (8. Oktober) in Köln zeigt sich Lena gegenüber RTL in Plauderlaune. Dabei geht es nicht nur um ihre Rolle als Synchron-Sprecherin in dem quietschbunten Streifen, auch Privates lässt die 32-Jährige durchsickern. Unter anderem Thema: Die Erholungsphase nach ihrem schweren Reitunfall, bei dem sie sich vor wenigen Monaten mehrere Knochenbrüche zugezogen hatte: „Als ich den Unfall hatte, hatte ich relativ viel Zeit und dachte: ‚Jetzt such’ ich mir mal ‘nen Hobby'.“



Lese-Tipp: Lena Meyer-Landrut verrät nach Reitunfall: Ich hätte gelähmt sein können



Ihre Wahl fiel dabei auf eine Online-Ausbildung zum Tattooartist: „(...) Aber einfach zum Spaß, nebenher." Doch jetzt, wo es Lena wieder besser geht und sie nicht mehr die ganze Zeit liegen muss, bleibt das neue Hobby etwas auf der Strecke. Am lebenden Objekt hat sie bisher noch nicht tätowiert: „Das mache ich erst, wenn ich es wirklich kann." Welches Motiv das Letzte wäre, was sie jemanden unter die Haut stechen würde, verrät sie oben im Videointerview.