Das verwundert offenbar vor allem Lenas weibliche Follower. „Ich liege auch immer zufällig total geschminkt in Spitzen-Unterwäsche auf dem Boden und spiele mit Franz .. und dann werden einfach immer zufällig direkt Bilder von mir gemacht. Normal oder? Gar nicht gestellt“, mokiert ein weiblicher Lena-Fan in der Kommentarzeile. „Jo, immer in Unterwäsche mit Kind... Ich will es nicht verstehen... Möchte es nicht“, kommentiert eine weitere Followerin.