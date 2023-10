Kylie Jenner: So sieht sie in Halloween-Folge der "Simpsons" aus

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner (26) durfte sich über einen Gastauftritt in der diesjährigen "Treehouse of Horror"-Folge von "Die Simpsons" freuen. "Variety" hat einen ersten Clip zu der Special-Episode der 35. Staffel veröffentlicht. In "Treehouse of Horror XXXIV" wird Bart in ein NFT verwandelt - und Marge reist durch die Blockchain, um ihren Sohn zu retten.