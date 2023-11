Krieg im Live-Ticker - Israels Armeesprecher: Soldaten haben die Stadt Gaza umstellt

WHO ortet mentale Gesundheitskrisen in Israel und Gaza

Der Terrorangriff der Hamas in Israel und Israels Gegenangriff im Gazastreifen haben laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitreichende psychische Folgen bei den Menschen in der Region. "Alle in Gaza" würden psychosoziale Unterstützung benötigen, sagt Rik Peeperkorn, der WHO-Repräsentant für die palästinensischen Gebiete. Er erinnert daran, dass die mehr als zwei Millionen Einwohner von Gaza zuvor schon jahrelang von Konflikten und von Blockaden durch Israel belastet worden seien.



Auch ein Teil der WHO-Mitarbeiter vor Ort habe mit psychischen Problemen zu kämpfen, so Peeperkorn in einer Videoschalte der UN-Gesundheitsorganisation in Genf. », berichtete er.