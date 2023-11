Jonas Remmel aus Engelskirchen ist gestern zum ersten Mal bei so einem Wettkampf angetreten. Dafür hat er seit Anfang des Jahres einen strikten Sport- und Ernährungsplan durchgezogen. Bis zu 4.000 Kalorien hat er teilweise zu sich genommen. Ein erwachsener Mann braucht im Schnitt rund 2.500 Kalorien täglich. Außerdem hat er beinahe jeden Tag Sport gemacht. Auf der Bühne zeigt der 27-Jährige dann, was er kann. Und für Jonas zahlt sich der Schweiß und die harte Arbeit aus. Er landet auf dem dritten Platz und darf in zwei Wochen zur Deutschen Meisterschaft fahren. Bis dahin will Jonas weiter Gas geben.