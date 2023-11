Kim Petras feiert Vogue-Debüt! Warum sie so schnell keiner stoppen wird

„DREAM BIG“ (zu Deutsch: Träume groß) steht in Großbuchstaben auf dem Titelblatt der Vogue, die am 04. November erscheint. Neben dem motivierenden Schriftzug sieht man Kim Petras in einem bodenlangen, feuerroten Kleid, farblich abgestimmten Lippen sowie einer blonden Marilyn-Monroe-Mähne in die Ferne blicken. Die Sängerin ziert zum ersten Mal die November-Ausgabe der Vogue. Es ist ein weiterer glorreicher Meilenstein in ihrer Karriere, die so unfassbar schnell Fahrt aufgenommen hat. In den vergangenen 13 Monaten hat die gebürtige Bonnerin schon so viel erreicht. Ein weltweiter Nummer-Eins-Hit mit Sam Smith, ein MTV Video Music Award und dann war da noch der historische Grammy-Sieg. Kim Petras hat in diesem Jahr nämlich als erste Transfrau eine der begehrten Trophäen in der 65-jährigen Geschichte des Musikpreises ergattert.

Und trotz ihres schnellen Erfolgs und der großen Nachfrage ist die 31-Jährige auf dem Teppich geblieben. „Ich glaube, dass ich mich nie wirklich fühlen werde, als hätte ich es geschafft“, gesteht sie im Interview mit der Mode-Zeitschrift. „Und Ich glaube, das ist auch ganz gut so, da ich sonst nicht den Antrieb hätte, jeden Tag hart zu arbeiten, wenn ich nicht etwas zu beweisen hätte." Außerdem sei es für sie wichtig, „mich da­ran zu erinnern, wo ich herkomme und warum ich so bin, wie ich bin, und wovon ich geträumt habe als Kind“, so Kim weiter. „Ich bin nicht im Reichtum groß geworden, ich habe keine berühmten Eltern, ich hatte ein­fach einen Traum und habe sehr, sehr hart daran gearbeitet!“ Sie wolle für andere ein Vorbild sein und damit Menschen inspirieren.