Kim Kardashian: Sie übernimmt die Hauptrolle in einer neuen Komödie

Kim Kardashian (43) strebt offenbar einen neuen Meilenstein in ihrer Karriere als Schauspielerin an: Wie das Branchen-Portal "Deadline" berichtet, bereitet sich die Influencerin und Unternehmerin, die bereits mit der Reality-TV-Serie "The Kardashians" erfolgreich auf den Bildschirmen zu sehen ist, derzeit auf eine neue große Filmrolle vor. Demnach soll sie die Hauptrolle in der Komödie "The 5th Wheel" übernehmen.