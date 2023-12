Der US-Schauspieler, der mit der Kult-Komödie „Kevin - Allein zu Haus“ schon in jungen Jahren zum Star wurde, wurde am 1. Dezember mit dem 2.765 Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Catherine O'Hara, die in den beiden ersten „Kevin“-Filmen Culkins Mutter gespielt hat, erklärte während der Zeremonie als Rednerin: „'Kevin - Allein zu Haus' war, ist und wird immer eine geliebte, weltweite Sensation sein.“