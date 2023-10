Jonathan Scott und Zooey Deschanel: Besonderer Hochzeitswunsch

Der "Property Brothers"-Moderator hat schon einige sehr konkrete Pläne für die bevorstehende Hochzeit mit der "New Girl"-Schauspielerin. Dies enthüllte er im Podcast "You Made It Weird With Pete Holmes. Darin schilderte Scott, dass er unbedingt Dudelsack-Klänge am großen Tag erklingen lassen möchte. Genau das sei nämlich bei seiner ersten Hochzeit im Jahr 2007 nicht möglich gewesen, da seine erste Ehefrau Kelsey Ully dagegen gewesen sei. "Es hätte ein Warnsignal für mich sein sollen", sagte er jetzt. "Ich bin Schotte. Ich bin stolz auf mein schottisches Erbe." Seine damalige Braut habe darauf jedoch keine Rücksicht genommen: "Wir hatten diese wunderschöne Hochzeit im Freien ... unsere Freunde überließen uns ihren Platz am See. Es war wunderschön. Aber sie hat mir zu irgendeinem Zeitpunkt der Hochzeit verboten, Dudelsack spielen zu lassen." Er fuhr fort: "Ich verstehe, dass es in einer Kirche oder so etwas zu laut ist, aber wir waren draußen am See."

Umso wichtiger ist ihm nun, dass bei seiner zweiten Hochzeit Dudelsäcke dabei sind. Für seine Verlobte sei das Instrument auch überhaupt kein Problem. "Zooey und ich haben darüber gesprochen, was wir machen wollen", sagte Scott. "Sie weiß, was mir wichtig ist, was mir wehgetan hat. Ich hatte andere Beziehungen, in denen die Person am Ende das Gleiche tat, was mich in einer früheren Beziehung verletzt hatte." Die Frauen hätten gewusst, was in seinem früheren Leben passiert war, und hätten trotzdem ebenso gehandelt.

Bereits bei der Verlobung im August gab es Dudelsack-Musik, was auch zur Location passte: Der Antrag erfolgte im Edinburgh Castle. Schottland hat für den Bräutigam in spe eine ganz besondere Bedeutung, da sein Vater von dort stammt. Bei der Hochzeit seines Zwillingsbruders Drew im Jahr 2018 trugen bei der Zeremonie beide Männer Kilts.

Abgesehen von der Musik ist noch nicht allzu viel bekannt über die anstehende Hochzeit. "Wir haben uns nur in der Glückseligkeit der Verlobung gesonnt und haben nicht wirklich etwas besprochen", sagte Deschanel kürzlich im Interview mit "People". Sie fügte aber hinzu: "Wir lieben es, eine Party zu veranstalten."

Das Paar lernte sich im August 2019 kennen, als sie mit ihren Geschwistern eine Folge von James Cordens "Carpool Karaoke" drehten. Im darauffolgenden Monat wurden sie erstmals Händchen haltend gesehen. Erst eine Woche zuvor hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie sich nach vier Jahren Ehe von Filmproduzent Jacob Pechenik (51) getrennt hat, mit dem sie zwei Kinder hat. Zuvor war sie von 2009 bis 2012 mit dem Sänger Ben Gibbard (47) verheiratet. Auch für Scott wird es nicht die erste Ehe. Er war von 2007 bis 2019 mit Flugkoordinatorin Kelsy Ully (geb. 1988) verheiratet.

spot on news