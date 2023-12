Jodie Foster über Superheldenfilme: "Ihre Phase dauert etwas zu lange"

"Es ist eine Phase, die für mich etwas zu lange gedauert hat, aber es ist eine Phase, und ich habe so viele verschiedene Phasen gesehen", sagte sie. "Hoffentlich haben die Leute es bald satt. Die guten Filme wie 'Iron Man', 'Black Panther' oder 'Matrix' bewundere ich und bin von der Unterhaltung mitgerissen."

Jodie Foster fügte in dem Interview hinzu: "Aber das ist nicht der Grund, warum ich Schauspielerin geworden bin. Und diese Filme verändern mein Leben nicht. Hoffentlich ist noch Platz für alles andere." Die 61-Jährige ist nicht der erste Star, der negativ über Superheldenstreifen spricht. Unter anderem die Starregisseure Francis Ford Coppola (84), Martin Scorsese (81) und John Woo (77) haben in der Vergangenheit bereits ihr Missfallen über diese geäußert.

Jodie Foster hat "Elle" auch verraten, welche Art von Filmen sie liebt. "Everything Everywhere All at Once" bleibe womöglich für immer ihr Lieblingsfilm, sagte sie. Sie erklärte, dass dies ein Film sei, den sie sich immer wieder ansehe, wenn sie sich deprimiert oder traurig fühle. Außerdem verbinde sie der Film mit ihren beiden Söhnen.

"Ich habe ihn zum ersten Mal mit einem meiner Söhne gesehen, und wir hielten uns an den Händen, zwickten uns und weinten danach 45 Minuten lang", sagte sie. "Und dann sah ich ihn eine Woche später mit meinem anderen Sohn und es öffnete einfach ein Portal der Verbindung, des Verständnisses und der Hoffnung. Er fing an, mir alles von seiner Highschool zu erzählen, was er mir nie erzählt hatte, und wir gingen weinend und offen redend durch den Regen. Und ich dachte: 'Das ist es, was Filme bewirken können.'"

Jodie Foster zählt zu den größten Stars in Hollywood. Sie gewann bereits zweimal den Oscar als beste Hauptdarstellerin: 1989 für "Angeklagt" und 1992 für "Das Schweigen der Lämmer". Kommt bald ein weiterer Goldjunge hinzu? Im Moment wird sie an der Seite von Annette Bening (65) für ihre Rolle im Netflix-Film "Nyad" gefeiert.

spot on news