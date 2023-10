Nachdem sich die Influencerin und ihr Ex-Freund Lars Maucher (26) getrennt hatten, eskalierte das Ganze in einem regelrechten Rosenkrieg. Dabei ließen die einstigen „Ex on the Beach“-Teilnehmenden kein gutes Haar an dem jeweils anderen. Scheint fast so, als hätte Jill Lange eine Art Tapetenwechsel gebraucht. Doch eine Reise nach Bali scheint nicht zu reichen – so ließ sich die 23-Jährige nun auch noch eine neue Frisur verpassen. Und die bringt ihre Fans regelrecht zum Ausflippen!



Denn: Jill hat jetzt Braids. Das zeigt sie in einem Video auf ihrem Instagram-Profil. Die neue Frise bezeichnet die Reality-TV-Teilnehmerin als „Bali Hair“ – und anstatt Herzen regnet es an dieser Stelle eher Kritik.

„Kulturelle Aneignung ist das, zu deiner Information. Also nicht so cool“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Schwierig, diese Frisur bei einer Weißen zu sehen. Finde ich nicht gut […]“ und noch ein anderer Fan meint: „Das 'Bali Hair' zu nennen, ist irgendwie respektlos.“ Und noch einer sagt: „Bitte geh dich weiterbilden.“