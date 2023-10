Er habe die Angelegenheit zunächst auf persönlichem Weg klären wollen, behauptet Grillenberger. Das sei aber angeblich nicht möglich gewesen: „In unserer Bestrebung, eine faire und konstruktive Lösung in dieser Angelegenheit zu finden, haben wir wiederholt versucht, Kontakt zu Frau Tawil aufzunehmen“, sagt der Künstlermanager. „Wir sahen in ihr nicht nur eine Geschäftspartnerin, sondern auch einen Mitmenschen. Doch leider erwies sich diese Bemühung als äußerst schwierig, da Frau Tawil für uns nicht erreichbar war und scheinbar kein Interesse daran zeigte, in gutem Glauben zu verhandeln.“

Wirklich? RTL wollte Jasmin Tawil natürlich Gelegenheit zu einer Stellungsnahme in dieser Sache geben. Leider blieb unsere Anfrage bislang unbeantwortet. Die Staatsanwaltschaft weist gegenüber RTL allerdings explizit darauf hin, dass Jasmin Tawil bis zu einer eventuellen rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt.