Hollywood-Star Meg Ryan hat ein eigentlich tolles Date ruiniert

Auch wenn die Schauspielerin dank Filmen wie "Harry und Sally" oder "Schlaflos in Seattle" lange als Königin der Liebeskomödien galt, ist Ryan nach ihrer Trennung von Sänger John Mellencamp (72) im Jahr 2019 nicht besonders geschickt in Sachen Dating. "Es ist genauso irrwitzig wie immer", lacht die 62-Jährige. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand jemals gut darin wird. Vielleicht schaffen es manche Leute. Ich nicht."

Nach ihrem schlimmsten Date gefragt, erinnert Meg Ryan sich zurück an ein für sie offenbar besonders peinliches Erlebnis. Eigentlich lief damals alles super, bis sie es so richtig vermasselte. "Ich hatte ein Date im College, bei dem er mich auf eine Motorradtour durch Nord-Connecticut und Massachusetts mitgenommen hat. Es war toll", erzählt Ryan. Der Ausflug lief aber nicht mehr so rund, als die beiden Turteltauben nach einem Dinner wieder zurück zum Studentenwohnheim fuhren.

"Ich hatte eine großartige Zeit, Phil", habe sie gesagt. Das Problem: "Sein Name war so etwas wie Bob. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört." Das Date an sich habe aber Spaß gemacht.

Vielleicht trifft sie Bob aber doch irgendwann wieder. In ihrem neuesten Film, "What Happens Later", passiert zumindest genau das. Der Liebesfilm mit Ryan und David Duchovny (63) handelt von zwei Ex-Liebhabern, die sich nach Jahren wieder treffen und zusammen in einem kleinen Flughafen eingeschneit werden.

spot on news