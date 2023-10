Holland-Kultstar Heintje hat Hautkrebs

Simons wurde in Deutschland vor allem durch seinen Hit „Mama“ bekannt, den er 1967 zum ersten Mal in der ZDF-Show „Der goldene Schuß“ moderiert von Lou van Burg (1917-1986) präsentierte. Darüber hinaus war er in mehreren Kinofilmen zu sehen, deren Hauptrollen direkt für Heintje geschrieben wurden. Auch im Kultfilm „Hurra, die Schule brennt“ ist er neben Ikonen wie Peter Alexander, Hansi Kraus oder Theo Lingen zu sehen. Nach seinem Stimmbruch Anfang der 1970er-Jahre kam seine Karriere größtenteils zum Erliegen. Erst seit Mitte der 90er-Jahre ist Heintje unter einem echten Namen Hein Simons wieder in Musiksendungen im TV zu sehen gewesen und etablierte sich seitdem als Schlagersänger. (spot on news)