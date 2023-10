Chelsea Boots sind zeitlose Klassiker, die im Herbst besonders gut zur Geltung kommen. In diesem Jahr sind Chelsea Boots mit einer Plateausohle, wie das Modell von Bonprix*, besonders angesagt – so die Meinung zahlreicher Rezensentinnen. Die Boots bieten nicht nur zusätzliche Höhe, sondern auch mehr Komfort beim Gehen. Diese Schuhe passen perfekt zu engen Jeans und einem lockeren Pullover für einen lässigen, aber eleganten Look.