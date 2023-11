Eine gute Heißluftfritteuse schmälert nicht nur die Kalorien auf dem Teller, sondern macht Lust auf mehr: Obwohl die Modelle weitesgehend auf Fett verzichten, können sie mit öligen Fritteusen mithalten. Zwar dürfte der Geschmack sich etwas unterscheiden, in Sachen Knusprigkeit macht ihnen aber keiner so schnell etwas vor. Das gilt zumindest für die Heißluftfritteusen im Test, die bei Imtest brillierten. Andere verkohlten Kartoffeln und Gemüse dann doch mal oder frittierten ungleichmäßig. Am Ende steht Philips auf dem Thron: Mit einem Airfryer der Marke macht ihr also in aller Regel einen guten Fang.