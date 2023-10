Auch wenn die Bratpfanne von Fissler* im Test mit 1.800 Gramm ein echter Koloss ist, holt sie sich bei Imtest den Testsieg. Die Adamant Premium überzeugt die Tester mit Top-Sicherheitsstandards. So verhindert ein Kunststoff-Fingerschutz, dass die Hände selbst beim Wenden von Pfannkuchen und Co. in Berührung mit der Pfanne kommen. Im Test bleibt der Metallgriff beim Braten mit 22,7 Grad Celsius ziemlich kühl.

Beim Eierkuchen-Backen lieferte die Bratpfanne ordentlich ab: Eine fantastische und gleichmäßige Wärmeverteilung, optimale Backergebnisse und eine hübsche Optik enden in einer fast „sehr guten“ Gesamtnote. Ausschlaggebend dafür war das Top-Backergebnis trotz massiv zerkratzter Antihaftbeschichtung. Mit fast 100 Euro ist die Pfanne allerdings recht kostspielig.