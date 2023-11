Heino trauert um seine geliebte Hannelore

Schlagersänger Heino (84) trauert um seine geliebte Ehefrau Hannelore. Wie "Bild" am Mittwochmittag berichtet, starb sie bereits am 8. November im Alter von 82 Jahren im Haus in Kitzbühel, Österreich. Das Paar war 44 Jahre lang verheiratet und nahezu unzertrennlich. Doch in ihren letzten Stunden konnte der Sänger nicht bei seiner geliebten Frau sein.