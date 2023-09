Harte Schale, weicher Kern! Silvia Wollny so emotional wie noch nie

Für die 58-Jährige ist das längst noch nicht genug. Wieder zurück in Ratheim ruft sie eine Spendenaktion ins Leben. Und die kommt an. Unzählige Pakete erreichen die Familie täglich, die es jetzt zu sortieren gilt. Diese Hilfsbereitschaft der Menschen aber auch die Tatsache, was sich im Urlaubsparadies der Wollnys gerade abspielt, bringt Silvia ans Ende ihrer Kräfte. Vor der Kamera bricht sie in Tränen aus.

Beim Gedanken an die vielen Opfer in der Türkei platzt es in einer neuen Folge von „Die Wollnys“ (jetzt auf RTL+ streamen) aus Silvia heraus. „Was du da gesehen hast“, will Silvia anfangen, doch weiter kommt sie nicht, so viele Tränen schießen ihr in die Augen. Denn immer wieder ist da auch der Gedanke an ihre eigene Familie. Was, wenn ihr etwas passiert wäre? „Uns könnte das genau so treffen, da mache ich mir Gedanken. Wenn jemand in Not ist, dann sollte man auch helfen.“ Und damit hat Silvia wohl zu 100 Prozent Recht.