Einige Fans vermuten sogar, dass Harry Styles' neue Frisur eine Reaktion auf das neue Album von Taylor Swift (33) sein könnte. Grundlage der wilden Theorie: Die beiden waren zwischen 2012 und 2013 für kurze Zeit ein Paar. Damals arbeitete Swift an ihrem Album „1989". In der am 27. Oktober veröffentlichten neu aufgenommenen Version „1989 (Taylor's Version)", gibt es auch fünf neue Tracks, die von der kurzen Beziehung handeln sollen.

Auch Styles' berühmte Mähne ist in einigen Songtexten Thema. In „Now That We Don't Talk" heißt es etwa: „You grew your hair long" (zu Deutsch: „Du hast deine Haare lang wachsen lassen").

Lese-Tipp: Deutschland ist im Taylor-Swift-Fieber: Was steckt hinter dem irren Hype?

Harry Styles scheint derweil mit einer neuen Taylor sein Glück gefunden zu haben. Mit Schauspielerin Taylor Russell soll der Sänger seit Juni liiert sein. Im Publikum des U2-Konzerts wurde das Paar turtelnd, tanzend und singend beobachtet. Laut "TMZ" sollen sie sich sogar mehrmals geküsst und Selfies miteinander geschossen haben.

(spot on news/ean)