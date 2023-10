Was schwimmt denn da im Punsch? Nein, das sind keine echten Augen, sondern Litschis, die mit Blaubeeren gefüllt sind.

Zutaten:

Litschis

Blaubeeren

Cranberrysaft

Kirschsaft

Deko-Stecher*

Die Litschis mit den Blaubeeren füllen und auf den Stechern platzieren. Die Säfte im Verhältnis 1:1 mischen und in ein Glas füllen. Die Stecher mit den Früchten darauf platzieren und schon kann geschlürft werden.Tipp: Das schaurige Getränk macht sich am besten in Rot – also mit einem Schuss Kirschsaft.