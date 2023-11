Haarwachstum: Kann jeder lange Haare bekommen?

Ist Hitze wirklich so schädlich für die Haare? Was sollte man beim Föhnen, Glätten und Locken beachten?

Ein gesundes Haar hat etwa zehn Prozent Wasseranteil. Wenn ich die Haare wasche, dann steigt der Wasseranteil. Wenn ich mit Hitze rangehe, trocknet dies die Haare aus und wenn ich die Haare zu oft wasche, verliere ich die schützenden Lipide, die die Haarbausteine zusammenhalten. Je trockener die Haare sind, desto mehr entstehen Schäden in Form von Haarbruch oder Spliss. Also zu viel Hitze ist nicht gut. Aber es kommt drauf an, wie ich die Haare föhne. Man sollte die Haare aus einer guten Entfernung föhnen: nicht zu heiß und von oben nach unten, damit sich die Schuppenschicht schließt. Wenn man die Haare jeden Tag glättet mit 150, 180 oder 200 Grad Celsius, dann wird das Haar auf Dauer immer kaputter. Dann macht man lieber einmalig eine professionelle Glättung. Das strapaziert bzw. schädigt auch die Haare, aber immer noch weniger als wenn man die Haar jeden Tag glättet. Man muss richtig gut pflegen, Hitzeschutz verwenden, regelmäßig Spitzen schneiden.

Sind Silikone in Pflegeprodukten hinderlich für das Haarwachstum?

Ich empfehle immer Produkte für Kinder und Babys, weil diese frei von Allergenen und Duftstoffen sind. Wenn man Kopfhautschuppen hat und die Haare fettig sind, empfehle ich Shampoos mit einem Antipilzmittel. Auf Silikone würde ich verzichten und eher mit Ölen arbeiten, weil sie auf natürlicher Basis sind. Man sollte dies in den Längen auftragen und das Shampoo nur auf der Kopfhaut. Bei gelegentlicher bzw. seltener Verwendung machen Silikone die Haare nicht kaputt.

Wie sieht eine optimale Pflegeroutine für gesunde und lange Haare aus?

Dann müsste ich erst einmal den Haartyp wissen. Haartyp 1 hat extrem glatte Haare. Die brauchen nicht so viel Pflege, weil sich der Talg beim Bürsten nach unten verteilt. Öl sollte nur in die Haarspitzen gegeben werden. Haartyp 1 braucht alle zwei bis drei Wäschen einen Conditioner und keinen Leave-in-Conditioner. Ab und zu ein Öl reicht aus. Haartyp 2 ist gewelltes Haar mit Übergang zur Naturkrause und Haartyp 3 sind schon Locken, aber nicht stark kringelig. Haartyp 4 finden wir zum Beispiel bei afrikanischen Locken. Die brauchen viel Pflege, weil der Talg nicht die Bahn runter bis zum Haar rutscht. Bei Haartyp 3 und 4 brauche ich bei jeder Kopfhautwäsche die CWC-Methode: Conditioner auftragen, die Haare waschen und dann noch einmal Conditioner verwenden. Auch Öle sollten reichlich in den Haarlängen aufgetragen werden. Generell sollte man das abschneiden, was kaputt ist, weil Spliss sich durch das gesamte Haar hindurchziehen kann. Öle und Conditioner sollten reichlich verwendet werden.

Was ist beim Bürsten zu beachten?

Personen mit Haartyp 3 und 4 sollten eher einen Kamm benutzen. Haartyp 1 und 2 können mit einer Bürste arbeiten. Grundsätzlich von unten nach oben bürsten. Wenn man oben anfängt, kann man den Knoten herunterziehen. Dann hängt er fest und geht nicht mehr raus. Wenn die Haare nass sind, sollte man sie auch nicht bürsten, da die Haare im nassen Zustand sehr empfindlich sind. Vorsichtiges kämmen geht mit einem Kamm oder mit den Händen entwirren.