Haaland schickt Videobotschaft an Shirin David - das steckt dahinter

Der norwegische Fußballprofi Erling Haaland (23) hat Shirin David (28) eine Videobotschaft geschickt, in der er ihr alles Gute für Ihre Tour wünscht. In einem Video, das die Rapperin auf Instagram veröffentlichte, rennt sie kreischend durch den Backstage-Bereich und zeigt den Anwesenden die Nachricht von Haaland auf ihrem Handy. "Hey Shirin, Erling Haaland hier. Ich habe gehört, du gehst auf Tour. Ich wünsche dir alles Gute. All the best. Go hard! Auf Wiedersehen!", sagt der Norweger darin in einer Mischung aus Deutsch und Englisch.