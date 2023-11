„Da ist ihm das Ding abgefallen und er war nackt hinter mir die ganze Zeit und ist mit seinem Ding halt an meinem Po gewesen.“ Bitte was?! Ja, auch Raúl Richters damalige Schauspiel-Kollegin und Serien-Dusch-Partnerin Janina Uhse hat die Penis-Panne am GZSZ-Set niemals vergessen. Im Rahmen des Specials „GZSZ in Paris – Und die größten Liebesmomente der Kultserie“ erinnert Janina sich an den pikanten Vorfall in der Nasszelle. „Das war tatsächlich sehr, sehr lustig! Für ihn wahrscheinlich weniger, fürs Team sehr lustig“, so Janina.

Streaming-Tipp: Neue und vergangene Folgen von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gibt’s auf RTL+ jederzeit online zu sehen.