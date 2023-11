Eins noch, dann ist auch gut mit zuviel Theorie: „Selbst wenn nur zwei Bahnen als Akzent an die Wand gebracht werden sollen, gilt die Regel: Es wird immer aus der Ecke heraus tapeziert und von der Lichtquelle, also vom Fenster, weg.“, rät schoener-wohnen.de. Darauf vertrauen wir jetzt mal und legen lieber los...mit dem allerersten Schritt: Die Lieblingsmenschen überzeugen, dass eine Tapete jetzt mal sein muss, zumindest an einer Wand. Vielleicht die Blumentapete, die an die Wand in Emilys Schlafzimmer erinnert?