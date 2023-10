Time to say goodbye … Für Schauspielerin Laura Lippmann ist die letzte Klappe am Set von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gefallen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge muss sie sich nun vom Kolle-Kiez, dem Team und ihren lieben Kollegen verabschieden – jedoch nicht ohne ihre Erlebnisse bei der täglichen Serie noch mal Revue passieren zu lassen. „Es war eine ganz tolle Zeit“, so Laura im großen Abschieds-Interview. Welche Szenen ihr besonders viel Spaß gemacht haben und was sie am allermeisten vermissen wird, verrät Laura uns im Video.