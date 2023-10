Sowohl für Toni als auch für Erik war es ein turbulentes Jahr. Besonders beruflich ging es bei beiden steil bergauf: Während Toni in New York die Karriereleiter bei der Polizei unaufhörlich nach oben kletterte, machte Erik sich einen Namen als neuer Geschäftsführer des „Mauerwerk“. Doch dabei blieb eines auf der Strecke: die Beziehung. Erschwerend hinzu kam, dass Erik aufgrund seiner Vorstrafen nicht in die USA einreisen darf. Als er vorhatte, mit einem gefälschten Pass einzureisen, sah Toni endgültig rot – und beendete die Beziehung. Und so scheint die Trennung der beiden endgültig...