Mit ihrem Liebes-Comeback wagen Luis und Moritz einen zweiten Beziehungs-Anlauf. Genau das könnte sich Lennart Borchert im wahren Leben nicht wirklich vorstellen, wie er im Interview verrät: „Ich gönne es jedem, der oder die so glücklich wird und bei denen es gut geht. Bei mir allerdings weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich denke eher nicht. Es gab ja jedes Mal Gründe bei mir, warum eine Beziehung vorbei war.“

„’Aufgewärmte Beziehungen’ hört sich schon ein wenig unappetitlich an. (lacht) Ich glaube, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und manchmal wächst man auch an Fehlern und harten Zeiten. Bei Luis und Moritz war es sinnvoll, eine Pause zu machen, um neu zu erkennen, was sie an dem anderen haben und warum sie doch zusammengehören. Sie hatten sich in einigen Punkten auseinandergelebt. Die Frage ist immer: Sind beide bereit an sich und ihrer Beziehung zu arbeiten und vielleicht auch die bisherigen Strukturen der Beziehung zu überdenken?! Dann sollte nichts einem ‘Wieder Aufwärmen’ im Wege stehen, so Marc.