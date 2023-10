Mehrere Menschen wollen am Samstag ein Privathaus in Günne/ Möhnesee im Landkreis Soest aufhübschen. Zwei Männer nutzen dafür eine mobile Hebebühne. Die beiden 29-Jährigen befinden sich im Arbeitskorb des Krans, als dieser plötzlich umstürzt. Beide Männer werden herausgeschleudert. Feuerwehr und Rettungsdienst eilen mit einem Großaufgebot zur Unglücksstelle. Sie beginnen sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Für einen schnellen Abtransport stehen sogar zwei Rettungshubschrauber bereit. Doch es ist alles vergebens. Die Männer sterben noch am Unglücksort.

Der Fahrer des Teleskopladers bleibt laut Polizei unverletzt.