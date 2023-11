Große Liebe am Trevi-Brunnen: Paulo Dybala stellt seiner Oriana die Frage aller Fragen!

Der Fußball-Profi vom AS Rom, zuletzt Weltmeister mit Argentinien, „entführt“ seine Herzdame an einem lauen Herbstabend an den weltberühmten Trevi-Brunnen in Rom. Nichtsahnend schlendert sie mit ihm zur Touri-Attraktion, bis er plötzlich stehen bleibt und auf die Knie geht.

Immer noch etwas ahnungslos guckt sich seine Model-Freundin verunsichert um, doch dann scheint auch bei ihr der Groschen zu fallen. Ihr Göttergatte in spe macht ihr vor den Augen aller einen unglaublich romantischen Heiratsantrag.

