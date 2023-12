"Glee"-Stars singen auf neuem Song mit verstorbener Naya Rivera

Im Rahmen der vorweihnachtlichen Spendenaktion "Snixxmas" zu Ehren der bei einem tragischen Unfall verstorbenen Schauspielerin und Sängerin Naya Rivera (1987-2020) ist ein neues Lied des "Glee"-Stars veröffentlicht worden. Bei "Prayers For The Broken" handle es sich um einen bisher unveröffentlichten Song Riveras aus dem Jahr 2012, wie das Alexandria House in Los Angeles mitteilt.