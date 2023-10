Dass „die Baby“, wie Georgina ihre Kleine liebevoll nennt, eines Tages womöglich in ihre Fußstapfen tritt, ist nicht unwahrscheinlich. Und wäre für die Dubai-Auswanderin auch vollkommen okay. „Also das steht noch alles in den Sternen, wenn meine Tochter auch mal Influencerin werden möchte, warum nicht“, gab Georgina in diesem Jahr im RTL-Interview preis.

Und der erste Schritt in Richtung Netz-Karriere ist ja sogar schon gemacht! „Ich habe ihr ja schon ein Instagram Profil gemacht“, erklärte die 33-Jährige. Tatsächlich folgen dem Account bereits über 16.000 Abonnenten: „Ich zeige natürlich nicht ihr Gesicht und ich nenne auch nicht ihren Namen, weil ich möchte sie gerne anonym halten. Und wenn sie sowas mal möchte, dann hat sie schon ein paar Follower und da habe ich ein bisschen vorgearbeitet für sie. Deswegen habe ich das Profil auch gemacht.“

Vermarkten möchte sie ihre Tochter damit nicht. „Deswegen nenne ich ja auch ihren Namen absichtlich nicht und zeige nicht ihr Gesicht und mache die Herzen und Blumen, die ich auf ihr Gesicht mache, riesengroß, damit die Leute auch nicht ihre Ohren erkennen oder so. Also ich achte da wirklich sehr darauf“, machte sie ihren Standpunkt deutlich. (dga)