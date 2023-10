Die tolle Bilanz von Allen an diesem Abend: Er warf zwei Touchdown-Pässe und lief mit dem Ball einmal sogar selbst in die Endzone. Das sind Top-Werte für den Spielmacher!

Lese-Tipp: Wieder drei Spiele LIVE in TV und Stream: So sieht der achte NFL-Spieltag bei RTL aus

Die Bills sind in der US-Football-Profiliga NFL somit nach der überraschenden Niederlage gegen die New England Patriots am vergangenen Sonntag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit einer Bilanz von 5:3-Siegen haben die Bills die Playoff-Teilnahme weiter fest im Blick. Und vielleicht ist am Ende ja sogar der Titel drin!? (nlu/dpa/sid)