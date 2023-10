Darauf erst mal ein frisch gezapftes Bierchen!

Gemütlich sitzen David Thelen und sein Kumpel in einer Kneipe, als die beiden sich plötzlich über „Wer wird Millionär?“ unterhalten. So weit, so gut. Doch dann kommt dem 32-Jährigen eine Idee: Wieso nicht einfach mal für die Quizshow anmelden? Kaum ist die Idee laut ausgesprochen, tippt David auch schon auf seinem Handy drauf los und voilà – er schafft es tatsächlich zu Günther Jauch auf den Stuhl! Dabei hatte er seine Anmeldung schon wieder total vergessen, wie David im Video erzählt.