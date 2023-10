Denn: „Eine gute Freundschaft ist immer auch eine Bereicherung für die Partnerschaft. Und wenn Menschen klug wären, würden sie selbst in der Verliebtheitsphase diese Freundschaften pflegen und aufrechterhalten. Weil sie wichtig ist, damit wir souverän und bewusst die Verliebtheit steuern können.“

Doch es gibt auch Fälle, bei denen über einen längeren Zeitraum, oder sogar dauerhaft, der Partner auf Platz eins steht. Freunde haben daneben kaum Platz.

Wie wirkt sich das auf die partnerschaftliche Beziehung aus?

„Wir wissen, dass eine gute Liebesbeziehung immer daraus besteht, dass ich auch gute und funktionierende Freundschaften pflege. Dadurch bin ich seelisch stabiler und nicht zu stark vom Partner abhängig. Dann kann ich die Gefühle, die in der Partnerschaft entstehen, auch besser regeln und Machtkonflikte, die es in jeder Partnerschaft gibt, zum Beispiel durch unterschiedliche Interessen kontrollieren. Von daher ist es auch in langen Partnerschaften oder Ehen immer ein Fehler, Freundschaften zu vernachlässigen“, appelliert der Beziehungsexperte.

Es sei zwar normal, dass man Freundschaften neu justieren muss, wenn man eine Partnerschaft eingeht, aber zu wenig Kontakt mit Freunden wegen eines Partners sei für alle Beteiligten fatal.

