Es ist das Jahr 1993: Emmanuel Macron ist gerade einmal 15 Jahre alt, als er seiner heutigen Frau Brigitte zum ersten Mal begegnet. Sie ist 40 Jahre alt, heißt Trogneux und unterrichtet ihn in Schauspielerei an einer katholischen Schule. Ihre Tochter Laurence geht mit ihm auch noch in dieselbe Klasse. Es beginnt eine schwierige Zeit, denn in dem kleinen Ort Amiens – 150 km nördlich von Paris – wird viel getuschelt.

Ihre Romanze blüht auf, doch Macrons Eltern schicken ihn nach Paris, damit er von Brigitte loskommt, berichtet die Zeitung Daily Mail. Und Brigitte ist ganz sicher, dass Emmanuel sich schon bald in Paris „in jemanden in seinem Alter verlieben" würde. Doch das passiert nicht. Er will mit ihr zusammen sein, daran ändert auch die Entfernung nichts. Brigitte gibt ihren Job auf, sagt, dass die „einzigen Hindernisse" ihre Kinder seien, da sie „ihr Leben nicht ruinieren" wolle. Und dann nimmt alles seinen Lauf.

