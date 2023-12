Wer gerne die Tradition brechen und es wagen möchte, ein Statement zu setzen, kann ein Cocktailkleid in lebendigen Farben wählen. In einer Welt, in der schwarze und neutrale Töne oft die Norm sind, wird ein lebhaftes Farbschema die Persönlichkeit und das Selbstbewusstsein unterstreichen. Rote, grüne oder blaue Kleider sind nicht nur festlich, sondern bringen auch eine fröhliche Atmosphäre in jede Party.

Unsere Empfehlung: ein Cocktailkleid in leuchtendem Rot, wie das Kleid von Bonprix*, dazu passende Pumps und goldene Armbänder für einen Hauch von Extravaganz.