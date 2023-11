"Fame Fighting": Can Kaplan triumphiert über Gigi Birofio

Can Kaplan (27) und Gigi Birofio (24) haben ihren "Sommerhaus"-Zoff nun im Boxring ausgetragen. Beim Boxevent "Fame Fighting", das am Samstag mit zahlreichen Prominenten im Bonner Maritim Hotel stattgefunden hat, standen sich die beiden Reality-Kontrahenten erneut gegenüber. Fünf Runden mit jeweils drei Minuten haben die beiden gekämpft, wie RTL berichtet. In der letzten Runde ging Gigi blutüberströmt zu Boden und verlor den Kampf.

Der ganze Zuschauerraum hatte sich überwiegend auf einer Seite positioniert: Das Publikum feuerte Gigi an. Lediglich Cans Partnerin Walentina Doronina (22) jubelte ihrem Verlobten zu. In den ersten Runden war Gigi seinem Gegner zunächst noch überlegen. Er schaffte es, den 27-Jährigen zu Boden zu boxen. Doch der Kampf nahm eine überraschende Wendung. Can Kaplan konnte seinen Gegner mehrmals zu Boden bringen - und triumphierte am Ende.

Applaus gab es seitens des Publikums kaum für den Sieger. Doch die beiden Streithähne reichten sich nach dem Kampf die Hand. Gigi bedankte sich für den "geilen Kampf".

Die zwei Box-Amateure kennen sich aus der diesjährigen Staffel der TV-Show "Sommerhaus der Stars". Dort begann die Feindschaft zwischen Gigi und Can. Ein Streit zwischen den beiden eskalierte so, dass es zu Handgreiflichkeiten kam und die Produktion einschreiten musste. Beide mussten das "Sommerhaus" samt ihren Partnerinnen vorzeitig verlassen.

