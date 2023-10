Fahrzeug fit für den Herbst: Das Auto richtig vorbereiten

In den kalten Jahreszeiten tritt das Problem oft auf: Die Luftfeuchtigkeit im Auto ist sehr hoch und die Scheiben fangen an zu beschlagen. Die Sicht ist dadurch total eingeschränkt und das kann bekanntlich gefährlich werden. Eine ganz simple Lösung hierfür sind Luftentfeuchter im Auto.

Das Kissen wird lediglich in das Auto – am besten direkt unter die Windschutzscheibe – gelegt und absorbiert dort Feuchtigkeit. Es muss in regelmäßigen Abständen ordentlich auf der Heizung oder in der Mikrowelle getrocknet werden, damit es wiederverwendbar ist – hält dann aber unbegrenzt lange.