Erster Trailer schockt mit Gewalt: Starttermin für Marvel-Serie "Echo"

Nach dem Ende der derzeit laufenden zweiten Staffel von "Loki" und dem bald anstehenden Kino-Kracher "The Marvels" mit Oscarpreisträgerin Brie Larson (34) in der Hauptrolle steht das "Hawkeye"-Spin-off "Echo" als nächstes Live-Action-Projekt aus dem Marvel Cinematic Universe in den Startlöchern. Zur kommenden Superhelden-Serie mit der indigenen Darstellerin Alaqua Cox (26) als Superheldin Echo haben die Marvel Studios nun auch einen ersten, äußert blutigen Trailer veröffentlicht. Zudem gab der Maus-Konzern bekannt, dass "Echo" in Deutschland am 10. Januar auf Disney+ erscheinen wird.

Das rund zweiminütige Vorschau-Video bietet einen Vorgeschmack auf die kommende Produktion. Der Clip überrascht mit äußerst brutalen Szenen wie einem direkt im Bild zu sehenden Kopfschuss. In den USA wird "Echo" folgerichtig als Altersfreigabe auch ein sogenanntes "TV-MA"-Rating erhalten, was einem R-Rating bei Kinofilmen entspricht. Die US-Altersfreigabe bedeutet, dass die Serie für Jugendliche unter 17 Jahren möglicherweise ungeeignet ist.

Die Marvel Studios wollen mit der neuen Show wohl an den Erfolg der Netflix-Marvel-Serien der Vergangenheit wie etwa "Marvel's Daredevil" (2015-2018) oder "Marvel's The Punisher" (2017-2019) anschließen. Regisseurin Sydney Freeland erklärte laut "The Hollywood Reporter" vorab über "Echo": "Die Leute in unserer Serie - sie bluten. Sie sterben. Sie werden getötet und es gibt realweltliche Konsequenzen."

Ebenfalls im Trailer zu sehen ist Hauptdarstellerin Cox, deren Figur sich per Gebärdensprache verständigt. Wie ihr Charakter ist auch Cox gehörlos. Außerdem in der Vorschau auszumachen ist "Marvel's Daredevil"- und "Hawkeye"-Rückkehrer Vincent D'Onofrio (64), der erneut Gangsterboss Kingpin verkörpert. Auch "Daredevil" Charlie Cox (40), der schon in "Spider-Man: No Way Home" (2021) und "She-Hulk: Die Anwältin" (2022) sein Debüt im Marvel Cinematic Universe feierte, wird in "Echo" auftreten.

Neben der eher blutigen, erwachsenen Ausrichtung bietet "Echo" auch ein zweites Novum für die Marvel-Serien auf Disney+: Alle fünf Episoden der Miniserie werden auf einen Schlag veröffentlicht. Damit eifert der Streamingdienst Disney+, auf dem neue Episoden von Marvel-Shows üblicherweise im wöchentlichen Rhythmus erscheinen, dem großen Konkurrenten Netflix nach. Ob diese Release-Strategie auch bei künftigen Marvel-Serien beibehalten werden wird, ist gegenwärtig noch unklar.

