Erkan und Stefan ziehen ins "Forsthaus Rampensau"

John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52), die als Komiker-Duo "Erkan & Stefan" bekannt wurden, sind bald wieder gemeinsam im TV zu sehen. Sie sind Kandidaten der neuen Reality-Sendung "Forsthaus Rampensau Germany", die ab 8. Dezember bei Joyn Plus+ zu sehen ist und aus sieben Folgen bestehen soll. Die beiden werden erstmals an einem Reality-Format teilnehmen.

"Als Reality-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre", erklären die beiden in einem Statement. "Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen." Doch trotz aller Bedenken habe die Neugierde gesiegt und sie würden sich jetzt auf "gute Laune, Humor und Esprit im Forsthaus Rampensau" freuen. Joyn hat neben den beiden noch weitere Kandidaten-Duos bestätigt.

Demnach werden auch Partyschlager-Sängerin Jasmin Herren (44) und ihr Partner Philipp Bender sowie die Models Gina-Lisa Lohfink (37) und Elsa Latifaj ins Forsthaus ziehen. Herren hatte bereits Anfang September in einem Interview mit "Bild" über die Teilnahme mit ihrem neuen Freund gesprochen: "Wenn Philipp nach der Show keine Lust mehr auf Öffentlichkeit hat, ist das in Ordnung. Wir haben uns noch nicht einmal gestritten. Vielleicht ist es ja im Forsthaus so weit." Die sechs weiteren Promi-Paarungen wurden noch nicht verkündet.

Insgesamt werden somit 18 Kandidatinnen und Kandidaten in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe hausen und Spiele rund um Wissen und Geschicklichkeit absolvieren. Die deutsche Ausgabe hat ein Vorbild: "Forsthaus Rampensau" wird als Österreichs erste Promi-Reality-TV-Show gehandelt und hat beim Sender ATV bereits zwei Staffeln erhalten. Paare ziehen dort in eine Almhütte in den Kärntner Bergen und kämpfen um den Titel "Rampensau" sowie 20.000 Euro Preisgeld.

John Friedmann und Florian Simbeck haben als "Erkan & Stefan" in den 1990er- und 2000er-Jahren Erfolge gefeiert. Sie standen nicht nur mit Live-Programmen auf Comedy-Bühnen. Im Jahr 2000 feierte der erste Kinofilm des Komiker-Duos, "Erkan & Stefan" (Regie: Bully Herbig), Premiere. Für die Komödie gab es einen Bayerischen Filmpreis sowie das Prädikat wertvoll der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW in Wiesbaden. Es folgten die Fortsetzungen "Erkan & Stefan gegen die Mächte der Finsternis" (2002) und "Erkan & Stefan in Der Tod kommt krass" (2005). Dann trennten sich die beiden immer mehr von diesen Rollen. 2018 liefen sie noch einmal im Style ihrer Kult-Figuren "Erkan & Stefan" über den roten Teppich der Preisverleihung zum "Deutschen Comedypreis".

